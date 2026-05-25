Os clubes brasileiros fizeram a festa com a eliminação do bicho papão da atual edição da Copa Sul-Americana. Apontado como um grande favorito a conquistar o título deste ano, o Racing decepcionou ainda na fase de grupos e está fora do torneio continental.

Jogando no Cilindro, o time de Avellaneda ficou apenas no empate em 2 a 2 com o modesto Caracas e, com isso, foi eliminado da Sula. Cabeça de chave do Grupo E, a equipe argentina soma cinco pontos e chega na última rodada sem pretensões na disputa.

O Caracas, que arrancou um empate na Argentina, é o vice-líder da chave, com 9 pontos, enquanto o Botafogo lidera, com 13. Aliás, o resultado garantiu a primeira posição do Glorioso, que enfrentará o Caracas, na Venezuela, podendo até mesmo poupar os titulares.

Créditos: Instagram/Racing

Garantido na liderança da chave, o time de General Severiano escapa do confronto playoffs, que antecede as oitavas de final. O duelo é disputado entre o segundo colocado do grupo e um dos eliminados da fase de grupos da Copa Libertadores.

Racing era o bicho papão da Sul-Americana

Para muitos, o time argentino era o rival a ser batido na competição continental. Aproveitando as decadências de River Plate e Boca Juniors, o Racing ganhou destaque nas últimas temporadas como uma das forças do país vizinho.

Em 2024, por exemplo, o clube faturou justamente o título da Sula ao bater o Cruzeiro, por 3 a 1, na final disputada em Assunção, no Paraguai. Foi a primeira conquista continental de relevância da agremiação desde o êxito na Copa Libertadores de 1967.

Já em 2025, a Academia faturou a taça da Recopa Sul-Americana ao vencer o próprio Botafogo, com um placar agregado de 4 a 0 na decisão. Não por acaso, a equipe era temida pelos brasileiros que sonham com a conquista da Sula.