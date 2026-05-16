Os idosos com mais de 60 anos de idade e as pessoas com deficiência (PCDs) que vivem em São Vicente receberam uma boa notícia. A prefeitura da cidade paulista anunciou que esses grupos passarão a ter gratuidade ilimitada no transporte público municipal.

Até então, os idosos de 60 a 64 anos e os PCDs tinham direito a apenas duas passagens gratuitas por dia. De agora em diante, portanto, passam a poder utilizar o transporte público sem limitações para cumprir com os compromissos do dia a dia, como consultas médicas, tratamentos, trabalho e demais atividades.

Com a ampliação do benefício, a Prefeitura de São Vicente visa justamente melhorar o acesso dessa parte da população ao transporte, sem a necessidade de isso pesar no orçamento mensal. Também tem o intuito de promover o uso do deslocamento coletivo, que é sempre positivo para o trânsito.

Créditos: Divulgação/PMSV



A gratuidade poderá ser solicitada por idosos e PCDs a partir do dia 1º de julho, nas sedes do Posto Rodoviário (Avenida Capitão-Mor Aguiar, 798 – Centro) e da Subprefeitura da Área Continental (Avenida Ulysses Guimarães, 211 – Rio Branco), cujo atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O que precisa para pedir o benefício?

Para os cidadãos que quiserem obter a gratuidade, basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No caso das pessoas com deficiência, também será exigido laudo médico que comprove a condição clínica.

A iniciativa, vale destacar, faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação da mobilidade urbana e do acesso a direitos sociais no município. Recentemente, por exemplo, a atual gestão lançou o Cartão Mamãe Vicentina, destinado a gestantes e mães de bebês de até 6 meses.

O programa garante viagens gratuitas no transporte municipal a elas. Da mesma forma, os idosos com idade superior a 65 anos também possuem gratuidade no transporte público.