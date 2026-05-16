O forno elétrico, tradicional nas cozinhas, está perdendo espaço para uma nova geração de eletrodomésticos. Os modelos multifuncionais, conhecidos como “air oven”, estão se tornando cada vez mais populares.

Os fornos multifuncionais se destacam por incorporar diversas tecnologias em um único aparelho. Eles podem funcionar como forno, air fryer, grill e sistema de convecção, ampliando as possibilidades de preparo de alimentos.

O sistema de circulação de ar quente é um dos principais diferenciais, permitindo um cozimento mais uniforme e rápido. Como resultado, os pratos preparados tendem a ter uma textura crocante por fora e macia por dentro.

A versatilidade desses aparelhos também se reflete na redução do número de equipamentos necessários na cozinha. Em vez de utilizar vários eletrodomésticos, o consumidor pode contar com apenas um, o que facilita a organização e otimiza o espaço disponível. Essa característica é especialmente valorizada em ambientes menores, como apartamentos compactos.

Mudança de comportamento do consumidor

O aumento na demanda por eletrodomésticos multifuncionais está ligado à tendência de moradias menores. Com espaços reduzidos, os consumidores buscam soluções práticas e funcionais que atendam às suas necessidades diárias.

Esses novos aparelhos oferecem uma vantagem competitiva ao combinar várias funções em um só, o que é ideal para quem precisa maximizar o uso do espaço. Além disso, a eficiência energética é uma preocupação crescente entre os consumidores.

Equipamentos que realizam múltiplas funções geralmente consomem menos energia, contribuindo para a redução de custos ao longo do tempo. Essa consciência sobre o consumo de energia tem impulsionado a adoção de tecnologias mais sustentáveis nas residências.

Apesar das vantagens dos fornos multifuncionais, o desempenho pode variar entre os diferentes modelos disponíveis no mercado. Preparos maiores podem exigir aparelhos mais robustos, por isso é importante considerar a capacidade e a potência do equipamento antes da compra.