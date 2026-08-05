O Governo Federal trabalha com a expectativa de eliminar a fila de requerimentos pendentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre setembro e outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. A meta é acelerar a análise dos pedidos apresentados pelos segurados.

Atualmente, entre 370 mil e 377 mil solicitações aguardam avaliação além do fluxo considerado regular. Segundo o ministro, o objetivo é fazer com que os processos sejam analisados dentro do prazo de até 45 dias. A iniciativa busca reduzir o tempo de espera para quem solicita benefícios previdenciários e assistenciais.

Estoque de pedidos apresentou redução

Dados do INSS indicam que o total de requerimentos chegou a 1,8 milhão em junho, o menor volume registrado nos últimos 21 meses. Desse total, cerca de 825 mil processos estavam dentro do período de até 45 dias de espera. Outros 555 mil permaneciam em análise por um prazo superior.

Entre os pedidos protocolados no instituto estão aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversos outros benefícios administrados pela Previdência Social. A redução do estoque faz parte de uma estratégia para melhorar a capacidade de atendimento. O acompanhamento ocorre por meio de indicadores internos do órgão.

Mesmo com a diminuição da fila, o desafio permanece elevado. Isso porque aproximadamente 1,3 milhão de novos requerimentos chegam ao INSS todos os meses. Dessa forma, além de analisar os processos pendentes, o instituto precisa acompanhar o ritmo das novas solicitações.

Créditos: Divulgação INSS

Objetivo é manter análises dentro do prazo

A meta do Governo é consolidar um fluxo de trabalho capaz de evitar a formação de novas filas. Para isso, a prioridade é manter o tempo médio de análise em até 45 dias. O prazo é utilizado como referência para medir a eficiência no atendimento aos segurados.

A evolução dos requerimentos pode ser acompanhada pelo Portal de Transparência Previdenciária, onde são divulgados dados sobre solicitações e decisões do INSS. Caso a previsão anunciada seja alcançada, o instituto poderá reduzir significativamente os processos pendentes e manter um ritmo mais próximo da demanda mensal.