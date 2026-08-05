O Sport Club Corinthians Paulista oficializou nesta terça-feira, dia 4, o primeiro vínculo profissional do meio-campista Léo Rodrigues. O atleta de 16 anos integra as equipes da instituição desde 2017 e já teve passagens pela seleção brasileira de Formação.

A assinatura representa um passo importante no desenvolvimento do jogador, que celebrou a oportunidade de atuar pela equipe onde cresceu. Este acordo tem validade inicial de três anos para garantir o aproveitamento de talentos revelados internamente nos próximos campeonatos.

Movimentações no mercado da bola

Além de consolidar contratos com novas promessas, o departamento de futebol trabalha para manter nomes que já se destacam nos gramados. A renovação temporária com um atacante João Drude do elenco Sub-20 está sendo encaminhada para evitar saídas antes do período esperado.

Essa estratégia visa blindar o elenco jovem contra o assédio de outros times do futebol nacional. O planejamento interno foca na manutenção de atletas que podem reforçar o grupo profissional nas competições que o elenco principal disputa ao longo da temporada de 2026.

O acerto do Sub-20 deve ser formalizado ainda esta semana, conforme o cronograma de gestão do futebol alvinegro. O clube aguarda a assinatura dos documentos finais para confirmar o tempo de permanência oficial do atacante antes da janela de transferências.