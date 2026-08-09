O iFood confirmou que ampliará sua rede de locais de suporte dedicados aos trabalhadores até dezembro de 2026. Centros urbanos receberão 18 novas unidades com a meta de facilitar o cotidiano da categoria.

O total de espaços subirá para 72 pontos espalhados por 20 cidades brasileiras conforme a estratégia divulgada. Profissionais que atuam em diferentes aplicativos terão acesso liberado a estas estruturas durante o expediente.

Serviços e equipamentos oferecidos: iFood

Banheiros, água filtrada e tomadas para recarregar celulares são disponibilizados de forma gratuita aos frequentadores desses locais. Áreas de descanso, conexão à internet, micro-ondas e café também compõem a infraestrutura básica encontrada.

Campanhas focadas na saúde e na qualificação profissional ocorrem periodicamente para apoiar o dia a dia desses trabalhadores. Itens como jaquetas, mochilas, camisetas com proteção solar e capas de chuva também são distribuídos aos usuários.

Investimentos e desafios da categoria

Cerca de 2 mil pessoas utilizam diariamente os pontos espalhados por todo o país desde o início do projeto. A empresa aplicou R$ 744 milhões em iniciativas voltadas ao suporte desta categoria somente durante o ano de 2025.

Apesar da expansão, trabalhadores ainda pedem reajustes nos valores recebidos por entrega e maior transparência nos critérios dos algoritmos. O debate sobre a regulamentação do setor e práticas consideradas abusivas segue como prioridade para quem exerce a função.

A estrutura alcança 72 unidades distribuídas por 20 cidades brasileiras com funcionamento pleno até o final do cronograma. Demandas sobre o reajuste de pagamentos seguem em pauta entre os entregadores e os gestores das plataformas.