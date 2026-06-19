Poucos esperavam em tempos de Copa do Mundo, mas outro treinador caiu no futebol brasileiro: estamos falando de Renato Gaúcho no Vasco. Sobre o tema, já teve comandante riscado da lista do time carioca, por assumir outro trabalho no exterior.

O Vasco surpreendeu muitos torcedores ao anunciar, na noite da última quarta-feira (18), a saída do técnico Renato Gaúcho. A terceira passagem do treinador pelo clube de São Januário durou pouco mais de três meses.

Em nota oficial, o Cruz-Maltino informou que a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Renato havia retornado ao clube em 3 de março, depois de já ter comandado a equipe em duas oportunidades anteriores, entre 2005 e 2007 e, posteriormente, em 2008.

Nesta última passagem, o treinador dirigiu o Vasco em 22 partidas, acumulando nove vitórias, seis empates e sete derrotas, com aproveitamento de 50% dos pontos disputados. Sob seu comando, a equipe marcou 33 gols e sofreu 31.

Renato Gaúcho é demitido do Vasco.



Clube afirma que decisão foi tomada em comum acordo; treinador balançava no cargo por problemas de relacionamento com o elenco.



Via: @geglobo



📷André Durão pic.twitter.com/wRvo2smW3L — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 19, 2026

A saída acontece em um momento de forte pressão sobre o clube. Antes da paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo, o Vasco ocupava a 17ª posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos conquistados. Além disso, o time também apresentava uma campanha irregular na Copa Sul-Americana.

Nos seis compromissos mais recentes, o Cruz-Maltino venceu apenas uma vez. Nesse período, empatou com o Paysandu pela Copa do Brasil, foi derrotado por Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético-MG no Brasileirão e pelo Olímpia na Sul-Americana. O único triunfo ocorreu diante do Barracas Central, pela competição continental.

Renato Gaúcho também vinha sendo alvo de críticas da torcida. Na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em São Januário, o treinador foi xingado por torcedores e copos chegaram a ser arremessados em direção à área técnica. Ao perceber os protestos, respondeu com gestos irônicos em direção às arquibancadas.

Com a saída de Renato, o Vasco iniciou a busca pelo terceiro treinador na temporada. O ano começou sob o comando de Fernando Diniz, e agora a diretoria terá novamente a missão de encontrar um novo nome para tentar reverter o momento delicado da equipe.

Vasco já tem um nome fora da lista

O Vasco acompanha o mercado de treinadores e isso já acontecia antes mesmo da queda de Renato Gaúcho, com as incertezas sobre a continuidade do trabalho.

Sem conseguir avançar como o planejado nas contratações de jogadores, surgiram nos bastidores rumores de que Renato poderia deixar São Januário, o que aconteceu. Nesse cenário, o nome de André Jardine apareceu como uma possível alternativa.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco chegou a sondar Jardine, que estava livre no mercado após uma passagem de destaque pelo América do México, onde conquistou títulos importantes, incluindo o tricampeonato nacional. No entanto, as conversas não evoluíram, já que o treinador acabou acertando com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

A movimentação indicou que, mesmo com Renato ainda no cargo, a diretoria vascaína já não descartava mudanças no comando técnico. Agora sem treinador e ainda precisando de reforços, a próxima janela de transferências deve ser decisiva para os rumos do clube na temporada.