A maior parte dos pagamentos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua concentrada no valor do salário mínimo. Dados do Boletim da Previdência Social mostram que, em maio, 69,1% dos benefícios pagos tiveram como referência o piso nacional. O percentual inclui aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.

Embora representem cerca de sete em cada dez pagamentos feitos pelo instituto, esses benefícios correspondem a pouco mais da metade da folha mensal do INSS. Ao todo, eles concentram 52,6% dos recursos desembolsados pelo órgão. O cenário demonstra a forte ligação entre a Previdência Social e a política de valorização do salário mínimo.

Piso nacional influencia milhões de pagamentos

Entre os benefícios vinculados ao salário mínimo estão aposentadorias e pensões concedidas no piso previdenciário. Também fazem parte dessa lista os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência que atendem aos critérios legais. Pela legislação, o valor do benefício corresponde a um salário mínimo.

A diferença aparece quando os dados são analisados por região. Nas áreas urbanas, cerca de 61% dos benefícios pagos equivalem ao piso nacional. Já na zona rural, a proporção alcança 98%, refletindo a predominância de benefícios concedidos no menor valor permitido pela legislação.

Como esses pagamentos fazem parte das despesas obrigatórias da União, o Governo não pode interromper ou reduzir os repasses para equilibrar as contas públicas. Assim, qualquer reajuste do salário mínimo acaba sendo automaticamente incorporado a milhões de benefícios previdenciários e assistenciais.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Reajustes afetam despesas e renda dos beneficiários

Atualmente, o salário mínimo é corrigido pela inflação medida pelo INPC, acrescida da variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, respeitando os limites previstos pelo arcabouço fiscal. Esse mecanismo faz com que aumentos no piso sejam refletidos diretamente nas despesas do INSS.

Nos últimos anos, Previdência Social e BPC estiveram entre os principais fatores de pressão sobre o Orçamento Federal. Em 2025, os gastos previdenciários ultrapassaram R$ 1 trilhão, enquanto o déficit do sistema superou R$ 320 bilhões.