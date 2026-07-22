Moradores de Salvador que vivem sozinhos e recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) passaram a contar com uma regra temporária que simplifica a atualização do Cadastro Único. A medida elimina a necessidade de entrevista na residência em boa parte dos casos. A alteração foi divulgada pela Prefeitura com base em norma do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

A flexibilização permanecerá válida até julho de 2027. Durante esse período, quem se enquadrar nas regras poderá comparecer diretamente a um dos pontos de atendimento para atualizar os dados cadastrais. A mudança busca agilizar o acesso ao serviço e reduzir etapas do procedimento.

Quando a visita em casa continua obrigatória

Apesar da novidade, a entrevista domiciliar não foi totalmente extinta. Ela continuará sendo exigida em situações específicas, como nos pedidos de primeiro ingresso no Bolsa Família por pessoas que moram sozinhas. Também permanece obrigatória em casos de averiguação cadastral e quando houver outras determinações previstas pelo Governo Federal.

Segundo a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Salvador possui uma ampla rede de atendimento para o Cadastro Único. Os serviços funcionam sem necessidade de agendamento prévio. Dessa forma, os beneficiários podem procurar a unidade mais próxima conforme sua conveniência.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Documentação e acesso aos benefícios

Entre os locais disponíveis estão a sede central no Comércio, postos descentralizados em bairros como Cajazeiras, Pau da Lima e Subúrbio, além dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Prefeituras-Bairro, Centros POP e Restaurantes Populares participantes da iniciativa.

Para realizar o cadastro ou atualizar as informações, o responsável deve apresentar, preferencialmente, seus documentos pessoais. A Prefeitura também recomenda levar os documentos originais dos demais integrantes da família, principalmente o CPF, quando houver necessidade de comprovação das informações registradas.

