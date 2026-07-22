Motoristas do Rio de Janeiro têm à disposição uma ferramenta que substitui o envio de notificações de trânsito pelos Correios. O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) permite acompanhar infrações diretamente pelo celular. O Detran RJ reforçou as orientações sobre o uso da plataforma e seus benefícios.

Além de tornar o acompanhamento das autuações mais prático, o sistema reduz riscos relacionados a extravios e tentativas de fraude. As notificações passam a ser entregues em formato digital. Dessa forma, o condutor consegue acessar as informações com mais rapidez.

Como funciona o desconto nas multas

Entre as principais vantagens do SNE está a possibilidade de obter abatimento no valor de determinadas multas. O desconto pode chegar a 40%, desde que sejam atendidas as condições previstas na legislação. O benefício depende da adesão prévia ao sistema.

Para garantir a redução no valor, o motorista deve reconhecer a infração registrada. Também é necessário abrir mão da apresentação de defesa prévia e de recurso administrativo. Essas regras estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica é totalmente gratuita. O cadastro pode ser realizado pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Em ambos os casos, é preciso utilizar uma conta Gov.br.

Créditos: Reprodução/Google Maps

Passo a passo para aderir ao SNE

No aplicativo CNH do Brasil, o usuário deve acessar a área de infrações após fazer o login. Caso ainda não participe do sistema, será exibida a opção para aderir ao SNE. Depois de aceitar os termos, basta informar os dados da CNH ou do CRLV para concluir o processo.

Quem já utilizava o antigo aplicativo do SNE e possui a CNH Digital ou o CRLV Digital tem a migração realizada automaticamente. Assim, o acesso às notificações continua disponível sem necessidade de um novo cadastro. Isso facilita a transição entre os serviços.