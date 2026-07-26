O Governo de São Paulo sancionou uma nova iniciativa voltada ao combate à pobreza e à inclusão social no estado. O Programa SuperAção SP prevê investimento inicial de R$ 500 milhões para atender famílias em situação de vulnerabilidade. A ação será complementar a outras políticas de transferência de renda.

A proposta busca ampliar o suporte oferecido a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O programa reúne ações de diferentes áreas da administração estadual, envolvendo saúde, educação, trabalho e habitação. A coordenação ficará sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS).

Programa terá duas modalidades de atendimento

O SuperAção SP será dividido em duas trilhas, definidas conforme a realidade de cada família. A primeira será destinada aos grupos em extrema pobreza que enfrentam maiores dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. O público inclui famílias elegíveis ao Bolsa Família que ainda não recebem o benefício.

Também fazem parte dessa etapa famílias sem adultos em idade ativa, pessoas impossibilitadas de trabalhar por responsabilidades de cuidado e moradores em situação de rua. O acompanhamento será realizado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Nessa primeira trilha, as famílias poderão receber auxílio financeiro mensal durante até 24 meses. O valor previsto é de R$ 150,33 por pessoa para grupos com renda por integrante inferior a R$ 218. A iniciativa pretende garantir apoio enquanto essas famílias recebem acompanhamento social.

Créditos: Divulgação/Guilherme Cunha/SMTUR

Segunda etapa incentiva geração de renda

A segunda trilha será direcionada a famílias com possibilidade de inserção profissional. Os participantes terão acompanhamento de agentes de superação, que ajudarão na criação de planos com metas de capacitação e aumento da renda familiar.

O processo será dividido em três fases: proteção, desenvolvimento e inclusão. A primeira organiza o acompanhamento, a segunda oferece cursos e treinamentos, enquanto a terceira busca encaminhar os participantes para empregos ou atividades de geração de renda.