Amistoso está em destaque nas últimas atualizações divulgadas sobre o assunto. A entidade que administra o futebol nacional planeja expandir sua presença internacional com amistosos programados ainda para este ano.

Além de dois jogos confirmados contra a Austrália, as tratativas avançam para a realização de uma partida no território da Índia. A movimentação ocorre após o término do último ciclo Mundial e marca os primeiros compromissos preparatórios para 2030.

O interesse no mercado indiano justifica-se pelo expressivo volume de torcedores locais que demonstraram apoio à seleção durante o Mundial de 2026.

Detalhes do confronto em território asiático: amistoso

O duelo previsto para o solo indiano deve ocorrer na cidade de Calcutá, situada na região do extremo leste do país. A localidade fica próxima à fronteira com Bangladesh e possui um público engajado que viralizou recentemente nas redes sociais.

Apesar da organização avançada para o evento no início de outubro, o adversário em campo ainda não foi oficializado pela entidade. A realização da partida atende às diretrizes do novo calendário da Fifa, que integra o formato de Super Data Fifa.

Programação confirmada com a Austrália

Os confrontos contra a equipe da Austrália já possuem local e datas definidos para o mês de setembro. As partidas acontecerão em Townville, no dia 25, e em Brisbane, no dia 29, conforme as normas internacionais vigentes.

O novo calendário global prevê períodos com duração de até 16 dias para a realização de quatro partidas consecutivas. Esse ajuste permite que as federações organizem encontros internacionais com maior flexibilidade e alcance global para seus elencos nacionais.

A viabilidade da partida na Índia depende da conclusão dos acordos que seguem em análise nas próximas semanas. Caso o cronograma seja cumprido. A seleção brasileira terá compromissos oficiais em dois continentes distintos logo após a disputa das eliminatórias e amistosos na Oceania.