A proposta que prevê a atualização do limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) deve ganhar novo impulso na Câmara dos Deputados nas próximas semanas.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021 tem relatório previsto para votação na segunda semana de julho pela Comissão Especial criada em abril de 2026 para acelerar a análise da matéria antes de sua apreciação em plenário.

De acordo com o deputado federal Jorge Goetten, autor da proposta, o parecer poderá elevar o teto anual de faturamento do MEI para R$ 134 mil e incluir um mecanismo de reajuste periódico dos valores de enquadramento, evitando longos períodos sem correção.

A expectativa foi apresentada durante audiência pública promovida pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que reuniu representantes do setor produtivo e parlamentares para discutir a atualização dos limites aplicáveis aos pequenos negócios.

Segundo Goetten, o tema passou a ocupar espaço relevante na agenda legislativa e vem avançando paralelamente às discussões sobre possíveis mudanças nas regras da jornada de trabalho em debate no Congresso Nacional.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Reajuste automático já tem data que pode entrar em vigor

Além da elevação do teto de faturamento, o relatório em elaboração deverá prever a criação de um mecanismo permanente de atualização dos limites do MEI.

A proposta prevê que as correções sejam realizadas automaticamente a partir de 2027, sempre no início de cada ano, reduzindo a necessidade de novas alterações legislativas para recompor perdas provocadas pela inflação.

Atualmente, o limite anual de faturamento do MEI é de R$ 81 mil e permanece sem reajustes desde 2018. Defensores da medida afirmam que a defasagem acumulada ao longo dos últimos anos compromete o crescimento dos pequenos empreendedores e reduz a efetividade do regime simplificado.

Embora o relatório deva sugerir um teto de R$ 134 mil anuais, entidades representativas do setor empresarial defendem uma ampliação ainda maior.

Setor produtivo pede limites mais elevados

Entre as propostas apresentadas, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) defende que o limite do MEI seja ampliado para R$ 144,9 mil por ano, considerando a inflação acumulada desde a última atualização.

A entidade também propõe mudanças nos limites de enquadramento das empresas optantes pelo Simples Nacional. Pela sugestão, o teto das Microempresas (ME) subiria de R$ 360 mil para R$ 869,4 mil anuais. Já para as Empresas de Pequeno Porte (EPPs), o limite passaria dos atuais R$ 4,8 milhões para R$ 8,69 milhões por ano.

Segundo o relator da proposta, existe a possibilidade de que as discussões sobre os limites do Simples Nacional avancem em conjunto com a revisão das regras aplicáveis aos microempreendedores individuais.

Governo avalia impactos nas contas

A atualização dos limites do MEI também vem sendo analisada sob a perspectiva fiscal e previdenciária. Atualmente, o país possui cerca de 16,75 milhões de microempreendedores individuais ativos, segundo dados da Receita Federal.

Técnicos do governo avaliam os possíveis efeitos da medida sobre a arrecadação, o enquadramento empresarial e o equilíbrio financeiro da Previdência Social.

Um dos pontos observados é que a ampliação do teto permitiria que mais empreendedores permanecessem por mais tempo no regime simplificado, cuja contribuição previdenciária corresponde a 5% do salário mínimo.

Estudos discutidos por integrantes da equipe econômica indicam que um aumento do limite anual para cerca de R$ 130 mil poderia gerar impacto atuarial próximo de R$ 90 bilhões ao longo das próximas décadas.

Para outras faixas em análise, as projeções variam entre R$ 50 bilhões e R$ 80 bilhões, embora ainda não exista uma estimativa oficial consolidada para cada cenário.

Atualmente, os microempreendedores individuais recolhem mensalmente ao INSS o equivalente a 5% do salário mínimo, valor que garante acesso a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio por incapacidade temporária, salário-maternidade e pensão por morte.