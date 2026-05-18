O Governo Federal anunciou a liberação de R$ 8,4 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 10,5 milhões de trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e que optaram pelo saque-aniversário.

Essa medida visa proporcionar alívio financeiro aos beneficiários que enfrentaram a perda do emprego. O crédito será realizado automaticamente nas contas bancárias cadastradas, no dia 26 de maio de 2026.

Os trabalhadores que se enquadram nessa categoria poderão acessar os recursos de forma prática. O valor será creditado diretamente nas contas bancárias informadas no cadastro do FGTS.

Para aqueles que preferirem, também haverá a opção de realizar o saque em agências da Caixa Econômica Federal ou por meio de canais digitais até junho de 2026. É importante ressaltar que saques superiores a R$ 3 mil devem ser realizados nas agências, garantindo que os beneficiários possam acessar seus recursos de maneira segura.

Abrangência da medida

A liberação dos R$ 8,4 bilhões abrange demissões ocorridas entre 2020 e 2025. Essa iniciativa busca atender um número significativo de trabalhadores que, devido à pandemia e outras crises econômicas, enfrentaram dificuldades financeiras.

O saque-aniversário permite que os beneficiários retirem uma parte do saldo do FGTS anualmente, oferecendo uma alternativa para quem não deseja esperar o tempo de rescisão para acessar esses recursos. O FGTS é um importante instrumento de proteção ao trabalhador brasileiro, funcionando como uma reserva financeira em situações de desemprego.

A liberação de recursos do FGTS não apenas ajuda os trabalhadores a lidarem com as consequências da demissão, mas também contribui para a movimentação da economia, uma vez que esses valores podem ser utilizados para consumo e pagamento de dívidas.

O Governo Federal se comprometeu a informar todos os beneficiários sobre a liberação dos recursos e como proceder para acessar os valores. A comunicação será feita por meio de canais oficiais, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias.