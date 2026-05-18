Com um salário de R$ 2,1 milhões mensais no Flamengo, Jorginho é um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Enquanto isso, Danilo, que vem sendo o grande destaque do cenário nacional na temporada, recebe bem menos no Botafogo.

Jorginho é o nome mais caro da folha salarial rubro-negra. Aliás, ele é o primeiro atleta da história do clube carioca a superar o patamar dos R$ 2 milhões. Ao todo, a folha flamenguista, a maior da América do Sul, tem custo superior a R$ 35 milhões por mês.

Danilo, por sua vez, embolsa cifras bem mais modestas para um jogador do patamar mais elevado do esporte bretão brasileiro: R$ 950 mil. Para se ter uma ideia, o volante fica bem aquém até mesmo de outros jogadores do plantel alvinegro: Júnior Santos (R$ 1,8 milhão), Joaquin Correa (R$ 1,6 milhão) e Arthur Cabral (R$ 1,4 milhão).

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Esses números chamam atenção justamente pelo fato de o camisa 8 do Glorioso ser um dos melhores em atividade no país atualmente – para muitos, o melhor. Não por acaso, ele desperta o interesse de outros grandes, como Palmeiras e Flamengo, e também está na mira de times europeus, podendo ser vendido na janela.

Jorginho cortou salário para jogar no Flamengo

Quanto ao camisa 21 do Mengão, um ponto curioso a se destacar é que ele aceitou cortar de forma considerável o salário para jogar no Brasil. Ou seja, não fosse a redução, o meio-campista estaria em um patamar ainda mais elevado financeiramente falando.

Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, o experiente volante de 33 anos de idade faturava R$ 44 milhões por temporada no Arsenal, da Inglaterra – valores impraticáveis na realidade do futebol nacional. Um corte para lá de significativo de R$ 16 milhões por parte do ítalo-brasileiro do Mais Querido.