O Real Madrid pagará uma verdadeira fortuna para tirar José Mourinho do Benfica e tê-lo novamente no Santiago Bernabéu. Com o avanço das negociações, tudo indica que o técnico de 63 anos de idade irá comandar o time merengue na próxima temporada.

As informações mais recentes dão conta de que os termos foram acordados entre as partes e restam apenas detalhes para o martelo ser batido e o anúncio oficial ser feito. O Special One assinará contrato válido até meados de 2028, ou seja, de duas jornadas.

Segundo o jornal Record, de Portugal, o vínculo do treinador com o Benfica prevê uma cláusula rescisória de 7 milhões de euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 40,7 milhões. Trata-se de um termo que o clube lusitano encontrou para se proteger de uma eventual saída do profissional.

Créditos: Instagram/José Mourinho

Mou retornará ao Bernabéu com a missão de recolocar a casa em ordem. Pela segunda temporada seguida, os Merengues passaram em branco nas principais competições, sem jogar bem e com um vestiário turbulento. As pressões interna e externa pedem que tudo seja diferente na campanha de 2026/27.

José Mourinho volta ao Real Madrid

Se tudo caminhar dessa maneira, o Special One dará início a sua segunda passagem pelo gigante espanhol. A primeira aconteceu entre 2010 e 2013 e foi marcada pelos títulos de La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Embora não tenha conquistado a Champions, que é sempre o objetivo do gigante espanhol, os outros resultados positivos jogam a favor do português em relação a uma boa avaliação. Na época, Mou contava com Cristiano Ronaldo e outras estrelas no plantel.

O período foi especial para os amantes de futebol de todo o planeta, uma vez que ficou marcado por embates históricos no El Clásico, com o português de um lado e Pep Guardiola do outro, CR7 de um lado e Lionel Messi do outro.