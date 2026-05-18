O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou um processo de comunicação com beneficiários que precisam realizar a prova de vida. Essa medida foi adotada devido à incapacidade do sistema em localizar dados atualizados de aposentados, pensionistas e outros segurados.

O aviso é enviado pelo WhatsApp, utilizando uma conta verificada do governo federal, e também pode ser acessado pelo aplicativo Gov.br. A prova de vida é um procedimento essencial para garantir que o beneficiário continue recebendo os pagamentos de forma regular.

Atualmente, esse processo é realizado automaticamente por meio do cruzamento de informações em bases de dados do governo. Apenas aqueles que não tiveram movimentações identificadas precisam regularizar sua situação. A comunicação sobre a necessidade de atualização é feita por canais oficiais, evitando fraudes e pagamentos indevidos.

Métodos de realização da prova de vida

Os beneficiários podem realizar a prova de vida diretamente no banco onde recebem o benefício ou pelo aplicativo Meu INSS, desde que tenham conta prata ou ouro no Gov.br. Outra opção é o reconhecimento facial, que pode ser feito através do aplicativo Gov.br.

Para isso, o usuário deve acessar a seção “Prova de Vida”, selecionar a pendência e seguir as instruções fornecidas. Após realizar a prova de vida, o beneficiário pode acompanhar sua situação pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Na área dedicada à prova de vida, é possível verificar a data da última atualização cadastral. Além disso, a Central 135 oferece suporte para consultas, funcionando de segunda a sábado, das 7h às 22h. O governo federal também emitiu um alerta sobre tentativas de golpes relacionadas ao procedimento de prova de vida.

As comunicações oficiais não incluem links externos e não solicitam informações pessoais, como CPF ou senhas, por meio do WhatsApp. É fundamental que os beneficiários estejam atentos a essas tentativas de fraude e sigam apenas as orientações fornecidas pelos canais oficiais.