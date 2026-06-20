São Bernardo do Campo segue consolidando seu protagonismo entre os municípios mais desenvolvidos do país. A cidade do Grande ABC alcançou posições de destaque em importantes levantamentos nacionais que analisam indicadores econômicos, sociais e de gestão pública, reforçando sua relevância no cenário brasileiro.

No ranking “As Melhores Cidades do Brasil”, elaborado pela agência Austin Rating e divulgado pela Veja Negócios, o município aparece entre os dez mais bem colocados do país. A pesquisa avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de critérios ligados às áreas fiscal, econômica, social e digital. Com 244,4 pontos, São Bernardo conquistou a 10ª colocação geral, ficando à frente de 23 capitais brasileiras.

O desempenho reflete características históricas da cidade, como sua forte base industrial, infraestrutura consolidada e localização estratégica na Região Metropolitana de São Paulo. Além disso, o levantamento considerou 253 indicadores que medem tanto a situação atual dos municípios quanto a evolução das políticas públicas implementadas ao longo dos anos.

Outro estudo que destacou o avanço da cidade foi o Ranking de Competitividade dos Municípios, desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Nesse levantamento, que avaliou 418 cidades com mais de 80 mil habitantes, São Bernardo registrou uma das maiores evoluções do país, subindo oito posições e alcançando o 13º lugar na classificação nacional. No Estado de São Paulo, a cidade aparece na 7ª colocação.

A nota final de 58,08 pontos foi impulsionada principalmente pelos avanços nas áreas de saúde, saneamento básico e ambiente de negócios. O destaque mais expressivo ocorreu no indicador de qualidade da saúde, em que o município avançou 83 posições em relação ao ano anterior.

Um dos fatores decisivos para esse resultado foi a conquista da mortalidade materna zero. A eliminação de óbitos de mulheres durante a gestação ou no período pós-parto imediato permitiu que São Bernardo subisse 147 posições nesse indicador específico, consolidando-se como referência nacional em políticas públicas voltadas à saúde da mulher.