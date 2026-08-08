Samuel Lino voltou para o Brasil ganhando um salário de estrela no Flamengo: R$ 2 milhões, o que faz dele um dos jogadores mais bem pagos em ação por aqui. Enquanto isso, Wesley está muito perto de fazer o mesmo movimento do companheiro, mas para ganhar bem menos no Cruzeiro.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o atacante de 21 anos de idade aceitou abrir mão de uma parte considerável de seu salário no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Por lá, ele tinha direito a vencimentos próximos de R$ 2 milhões. Aqui, receberá R$ 1,2 milhão, valor que será dividido entre os clubes.

A Raposa será responsável pelo pagamento da maior parte do salário: R$ 800 mil. A negociação foi marcada por reviravoltas. Após o time celeste ficar perto de firmar o empréstimo junto ao Nasrr, o Corinthians apareceu na jogada e encaminhou o retorno de sua cria à Neo Química Arena.

Acontece que o Timão está impedido de inscrever jogadores e não conseguiu se livrar da sanção até agora. Diante dessa situação, o Cabuloso se colocou novamente no negócio. As recentes lesões de Sinisterra e Gabriel Pec também motivaram a movimentação por parte da diretoria.

Créditos: Instagram/Wesley

Samuel Lino ganha salário de estrela no Flamengo

Conforme destacado anteriormente, Lino voltou ao Brasil com vencimentos que se equiparam aos dos principais jogadores em atividade no país atualmente. Ele é um dos poucos nomes do atual elenco rubro-negro que fatura nesse patamar elevado.

Até o momento, porém, o atacante não justificou todo o investimento feito pelo Mengão em sua badalada contratação. Para tirá-lo do Atlético de Madrid, no ano passado, a diretoria flamenguista topou desembolsar 22 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros atrelados a bônus.

Além de ter um dos maiores salários do futebol nacional, o ponta também ocupa um lugar relevante no ranking das maiores contratações de times brasileiros.