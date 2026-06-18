Atualmente vivemos em tempos de modernidade e também ações que possam ser sustentáveis ao nosso planeta. Prova disso foi uma ação do INSS envolvendo antigos documentos, que agora ganharam novo destino, com toda a operação feita de forma correta direto reciclagem.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoveu, nos dias 27 e 28 de maio, uma ação de modernização administrativa na Agência da Previdência Social (APS) Praça da Bandeira e no Centro de Documentação (CEDOCPREV), em São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

A iniciativa teve como foco a gestão sustentável do acervo documental da instituição e garantiu a destinação adequada de mais de 27 toneladas de materiais arquivados. Os documentos descartados foram triturados e compactados para retorno à cadeia produtiva do papel, permitindo a continuidade do ciclo de reciclagem.

O trabalho foi realizado em parceria com a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável da Baixada Fluminense (Cooper Ecológica), que ficará responsável pelo reaproveitamento do material, transformando-o em fonte de renda para as famílias dos trabalhadores cooperados.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Documentos preservados e descarte adequado

A ação contemplou a preservação de documentos com valor administrativo, legal ou histórico, além da seleção e descarte adequado daqueles que não se enquadravam nessas categorias.

O processo também buscou otimizar os espaços institucionais, reduzir custos de armazenamento, aprimorar os fluxos operacionais e fortalecer práticas de gestão pública mais eficientes, sustentáveis e alinhadas às normas de governança documental e à Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do INSS.

A coordenadora de Orçamento, Finanças e Logística (COFL), Thaís Lacerda, acompanhou a iniciativa e destacou sua relevância para a administração do acervo institucional. “A ação é de suma importância para a condução estratégica do acervo documental da nossa Instituição”, afirmou.

Segundo o INSS, a modernização administrativa busca gerar impactos ambientais e sociais positivos, reforçando o compromisso da autarquia com a responsabilidade socioambiental e com práticas contemporâneas de sustentabilidade, eficiência e responsabilidade social.