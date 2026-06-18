A Copa do Mundo já encerrou a primeira rodada e está cada vez mais quente, mas as notícias dos bastidores dos clubes brasileiros seguem pegando fogo. Prova disso é o Fluminense, que está encaminhando a saída de um volante e pode ter o retorno de um velho conhecido.

O Fluminense encaminhou o empréstimo do volante Davi Melo, filho do ex-jogador Felipe Melo, ao Central Español, do Uruguai. O acordo prevê a permanência do atleta no clube uruguaio até junho de 2027, e a apresentação está prevista para ocorrer até o fim desta semana.

Nas últimas semanas, o Tricolor renovou o contrato do meio-campista, que tinha vínculo apenas até o fim desta temporada. O novo acordo estende sua permanência no clube carioca até dezembro de 2027.

Aos 20 anos, Davi Melo vinha treinando separadamente do elenco principal e não faz parte dos planos do técnico Luis Zubeldía. Além disso, o jogador já não possui idade para atuar nas categorias de base.

Pela equipe profissional do Fluminense, o volante disputou apenas uma partida. Ele entrou em campo por oito minutos na derrota por 1 a 0 para o Boavista, em um jogo no qual o Tricolor utilizou uma equipe formada majoritariamente por jovens da base e atletas pouco aproveitados no elenco principal.

Meia está voltando ao Tricolor

O Fluminense pode ganhar um reforço conhecido pela torcida nas próximas semanas. Trata-se do meio-campista Lima, que estava emprestado ao América do México e tem futuro indefinido no clube mexicano.

De acordo com informações do jornalista Edgar Morales, o brasileiro pode ser uma das primeiras saídas do elenco após a chegada do técnico Guillermo Almada, que assumiu o comando da equipe em substituição a André Jardine.

Ainda segundo o jornalista, Lima não participou da viagem de pré-temporada do América para a Espanha. Diante desse cenário, a diretoria mexicana avalia encerrar antecipadamente o empréstimo, que foi firmado por uma temporada e prevê opção de compra ao fim do vínculo.

Com a camisa do América, Lima disputou 16 partidas e foi titular em apenas duas delas, ambas pelo Campeonato Mexicano. No período, o meio-campista marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

Contratado pelo Fluminense em 2023, após se destacar pelo Ceará, Lima soma 168 jogos pelo Tricolor carioca, com 16 gols marcados e 10 assistências. Em janeiro de 2025, o clube renovou o contrato do jogador, que passou a ter vínculo válido até dezembro de 2027.