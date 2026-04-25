Dentre as muitas marcas de cerveja existentes no Brasil, quatro se destacam mais que as outras. São as que ficaram mais bem colocadas na World Beer Cup, a Copa do Mundo das cervejas, e no World Beer Awards, duas premiações importantes do segmento.

O ranking de 2025 revelou um aumento de nível na qualidade da bebida de forma geral, seja em relação às grandes marcas ou às artesanais. Ou seja, um cenário amplamente positivo e que agrada a todos os paladares.

No ano passado, uma nova cervejaria abriu a cada dois dias úteis em média. Ao todo, são 1.949 fábricas ativas no território nacional atualmente, contemplando rótulos premiados e diversidade de estilos para o consumidor.

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Confira abaixo as 4 melhores cervejas do Brasil

1. Canoa Quebrada (Cervejaria 277 Craft Beer)

Produzida em Foz do Iguaçu, a Gose é um símbolo da identidade brasileira: leva em sua composição caju, unindo a técnica alemã de uma cerveja salgada e ácida com o frescor tropical. Não por acaso, ficou com o ouro no World Beer Cup 2025.

2. Melancia SOUR’n Salt (Sim! Cerveja)

Já esta é a prova de que o setor “Zero Álcool” deu um passo adiante em direção ao amadurecimento, por assim dizer. A cerveja de Campinas faturou o ouro mundial na categoria, provando que é possível unir complexidade sensorial, acidez equilibrada e sabor sem precisar do teor alcoólico.

3. OPA Bier Lager

A catarinense, por sua vez, provou que o Sul do país continua sendo um bastião da tradição alemã bem executada. Coroada como “World’s Best” na categoria Lager, em Londres, ela se consolida como a melhor do mundo em um estilo onde não há espaço para erros.

4. Quadrupel 277 (Cervejaria 277 Craft Beer)

Por fim, a última das medalhistas de ouro mundial. Uma cerveja potente, complexa e de guarda, que mostra que o Brasil também tem forte presença nos estilos belgas mais densos e alcoólicos.