Em 2023, um importante depósito de terras raras foi descoberto no norte da Europa, especificamente na região de Kiruna, na Suécia. Este achado, anunciado pela mineradora LKAB, é considerado o maior já encontrado no continente, com um valor estimado em 64 bilhões de euros, ou aproximadamente R$ 375,8 bilhões.

A descoberta atraiu a atenção de empresas, autoridades e organizações financeiras, destacando seu potencial impacto na autonomia tecnológica da Europa. O depósito, denominado Per Geijer, possui um volume significativo de minerais, com estimativas indicando cerca de 585 milhões de toneladas. Entre os componentes encontrados estão a apatita, rica em fósforo e elementos raros.

A LKAB, empresa com mais de 130 anos de experiência no setor, identificou que o depósito contém até um milhão de toneladas de óxidos de terras raras, incluindo elementos como praseodímio e neodímio, essenciais para a produção de ímãs permanentes usados em veículos elétricos e aerogeradores.

Implicações geoestratégicas e econômicas

A exploração deste depósito pode redefinir o equilíbrio geoestratégico na Europa, especialmente em setores como energia, defesa e indústria digital. Especialistas alertam que a extração de terras raras é crucial para reduzir a dependência da Europa em relação ao fornecimento desses materiais pela China.

A Ministra Sueca de Energia e Indústria, Ebba Busch, mencionou que essa descoberta pode ser um passo importante para a transição energética do continente, alinhando-se com a agenda da União Europeia.

Apesar do potencial do depósito, a exploração não será imediata. A LKAB já iniciou preparativos para o acesso às galerias de exploração, mas a pesquisa e avaliação do potencial do local devem levar de 10 a 15 anos.

Além disso, a legislação ambiental sueca exige uma análise detalhada dos impactos sobre o ecossistema local e os recursos hídricos da região, o que pode atrasar ainda mais o processo.