Uma nova variedade de banana foi identificada em Santa Catarina, Brasil, por pesquisadores da Epagri e registrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Denominada Clarinha (SCS455), essa banana é originada de uma mutação natural da banana Cavendish e apresenta características que a tornam mais atrativa para o mercado.

A casca da Clarinha é 43% mais clara, o que resulta em um escurecimento mais lento após a colheita, aumentando sua vida útil nas prateleiras. A banana Clarinha se destaca por seu menor teor de clorofila, o que contribui para a coloração mais clara e brilhante da casca.

Essa característica não apenas melhora a aparência do fruto, mas também retarda o processo de degradação, tornando-a uma opção comercial mais viável. Com isso, a nova variedade pode ajudar a aumentar a rentabilidade dos produtores, especialmente em períodos em que o escurecimento das bananas é mais intenso e prejudica as vendas.

Registro e potencial de mercado

A inclusão da banana Clarinha no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Mapa permite que a variedade seja multiplicada e comercializada por empresas autorizadas. Essa formalização amplia as opções disponíveis para os produtores e reforça a competitividade da bananicultura em Santa Catarina, que já conta com outras cinco cultivares registradas.

A nova cultivar pode contribuir para o aumento da produção e da qualidade dos frutos, beneficiando tanto os agricultores quanto os consumidores. A capacidade de oferecer um produto com maior durabilidade pode melhorar a posição do Brasil no mercado internacional de bananas, que é um dos mais competitivos do mundo.

Além da nova variedade de banana, outras descobertas de espécies de plantas e animais estão sendo realizadas em países do BRICS. Por exemplo, na China, uma nova espécie de camarão de água doce foi identificada, assim como novas plantas e peixes.