As dores nas costas estão entre as queixas mais comuns na terceira idade. Com o passar dos anos, é natural que ocorram desgastes nas articulações, perda de massa muscular e redução da flexibilidade. No entanto, a boa notícia é que alguns exercícios leves podem ajudar a aliviar o desconforto, melhorar a mobilidade e promover mais qualidade de vida na terceira idade.

Especialistas destacam que movimentos simples, feitos com regularidade e atenção à postura, são fundamentais para fortalecer a musculatura que sustenta a coluna. Contudo, antes de iniciar qualquer atividade física na terceira idade, é fundamental buscar orientação médica ou de um profissional de educação física. Respeitar os limites do corpo e manter a regularidade são atitudes essenciais para obter benefícios duradouros.

Com disciplina e orientação adequada, a prática desses exercícios pode reduzir dores nas costas, melhorar a postura e proporcionar mais autonomia na terceira idade.

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Cinco exercícios para aliviar dores nas costas

1. Alongamento completo da coluna

Esse exercício melhora a flexibilidade e diminui a tensão muscular. Em pé, com os pés alinhados, incline o tronco lentamente para frente, tentando alcançar as mãos em direção ao chão. Mantenha a posição por cerca de 30 segundos e retorne devagar. A prática regular contribui para aliviar a rigidez comum na terceira idade.

2. Alongamento com torção leve

Sentado de forma confortável, gire o tronco para um dos lados, apoiando a mão no joelho oposto. Permaneça por 30 a 40 segundos e repita do outro lado. Esse movimento auxilia na mobilidade da coluna e reduz desconfortos frequentes na terceira idade.

3. Prancha isométrica adaptada

A prancha fortalece o abdômen e reduz a sobrecarga na região lombar. O exercício pode ser feito apoiando os joelhos no chão para facilitar a execução na terceira idade. Mantenha o corpo alinhado por até 30 segundos.

4. Superman em isometria

Deitado de barriga para baixo, eleve suavemente braços e pernas ao mesmo tempo, mantendo a posição por alguns segundos. Esse exercício fortalece a musculatura das costas, essencial para a estabilidade na terceira idade.

5. Extensão de coluna (cão olhando para cima)

Deitado de barriga para baixo, apoie as mãos no chão e estenda os braços, elevando o tronco com cuidado. O movimento ajuda a restaurar a curvatura natural da coluna e pode aliviar dores recorrentes na terceira idade.