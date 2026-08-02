O Caixa Tem é amplamente conhecido por permitir o recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, além de serviços relacionados ao FGTS. No entanto, o aplicativo reúne outras ferramentas que podem facilitar a rotina financeira dos usuários. Muitos desses recursos ainda passam despercebidos por quem utiliza a plataforma apenas para movimentar benefícios.

Além de funcionar como uma conta digital, o aplicativo oferece soluções para pagamentos, contratação de produtos e acesso a conteúdos educativos. Com isso, é possível concentrar diversas operações financeiras em um único ambiente. Antes de utilizar algumas funcionalidades, é importante verificar a disponibilidade diretamente no aplicativo.

Recursos que podem facilitar o dia a dia

Uma das funções disponíveis é a contratação de seguros com valores acessíveis. Entre as opções oferecidas está o Seguro Apoio Família, que pode incluir coberturas para morte acidental, invalidez permanente por acidente e assistência funeral. As modalidades disponíveis podem variar conforme o perfil do usuário.

O Caixa Tem também reúne conteúdos voltados à educação financeira. Na área destinada a dicas, os usuários encontram orientações sobre organização do orçamento, negociação de dívidas e prevenção de golpes. O objetivo é incentivar um melhor controle das finanças pessoais por meio de informações simples e práticas.

Outra funcionalidade bastante útil é a possibilidade de realizar pagamentos de contas e boletos diretamente pelo celular. O aplicativo permite utilizar a câmera do aparelho para fazer a leitura do código de barras. Também é possível efetuar recargas para celulares pré-pagos das principais operadoras.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cartão de crédito pode ser solicitado pelo aplicativo

Entre os serviços oferecidos está ainda a solicitação do cartão de crédito Caixa Tem. O produto não possui cobrança de anuidade, mas sua liberação depende da análise de crédito realizada pela instituição financeira. Todo o processo pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo.

Após a aprovação, o usuário pode utilizar uma versão virtual do cartão para compras pela internet. Esse recurso oferece mais praticidade e pode contribuir para aumentar a segurança em transações online. O cartão também pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados.