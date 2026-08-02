O River Plate tentou contratar o meia-atacante Rodrigo Garro com uma oferta oficial de US$ 7 milhões. A diretoria do Corinthians negou a proposta, mantendo o jogador no elenco até o fim de 2028.

O valor apresentado pelos argentinos ficou muito abaixo dos 50 milhões de euros (R$ 292,7 milhões) da multa rescisória que seria o valor que obrigaria o Timão a vendê-lo. O clube paulista priorizou a manutenção de peças fundamentais para o restante da temporada atual.

Promessa interna e planejamento: Rodrigo Garro

A recusa da oferta ocorreu devido a um compromisso firmado com o técnico Fernando Diniz. O treinador recebeu a garantia de que o time não negociaria seus principais jogadores nesta janela.

Garro é considerado uma peça central no esquema tático e permanece com a camisa 8 alvinegra. A decisão de barrar a saída do atleta reflete essa estratégia de preservar a base.

Diferença entre proposta e multa

A quantia de US$ 7 milhões, equivalente a cerca de R$ 35,6 milhões, não atingiu as expectativas. O contrato atual de Rodrigo Garro estipula um valor de rescisão próximo de R$ 292,7 milhões. A diretoria do Corinthians confirmou que a oferta argentina ficou distante do patamar financeiro estabelecido.