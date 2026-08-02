Neste domingo (2), às 19h30 (de Brasília), Internacional e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, prever o que acontecerá no campo da casa colorada.

Para a IA, o primeiro duelo do confronto eliminatório será marcado por muita disputa. A tendência é que seja um jogo truncado no meio de campo, sem muita criatividade dos dois lados. Os donos da casa tentarão fazer valer o mando desde o apito inicial, contando com a força da torcida.

Com muita disputa e pouco futebol jogado, o que deve prevalecer é a força defensiva da equipe gaúcha, bem como a bola parada. Por isso, a inteligência artificial aponta para um triunfo do Inter na partida de ida, que dará vantagem ao time para o duelo da volta.

“O Inter vai usar o fator casa e a pressão da torcida gaúcha para tentar amassar o adversário nos primeiros 30 minutos. Prevejo um duelo muito truncado no meio de campo, mas a força defensiva e a bola parada vão favorecer o Colorado. Previsão: Internacional 1 x 0 Corinthians”, aponta a IA.

Créditos: Ricardo Duarte/Intenacional

IA prevê reviravolta em Internacional x Corinthians

Apesar da vitória na ida, o Gemini não projeta uma classificação colorada. Para a IA, o Timão reverterá a desvantagem em São Paulo e ficará com a vaga. Usando a força da Neo Química Arena, a equipe alvinegra vencerá por 2 a 0 e fechará o agregado em 2 a 1.

“É aqui que o bicho vai pegar! Com a desvantagem mínima, o Corinthians vai fazer de Itaquera um caldeirão. A criatividade da dupla de meias (Matheus Pereira e Lingard) e a intensidade alvinegra vão sufocar a saída de bola do Inter desde o primeiro minuto. Previsão: Corinthians 2 x 0 Internacional”, projeta o Gemini.