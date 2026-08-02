Enquanto a diretoria do Grêmio barrou a saída temporária de Wagner Leonardo, o meia Gabriel Mec optou por recusar uma transferência definitiva para o futebol europeu.

O zagueiro Wagner Leonardo despertou o interesse do Corinthians, que buscava um reforço para um setor carente de opções fixas. A proposta paulista, contudo, baseava-se em um modelo de empréstimo que foi prontamente negado pela gestão Tricolor durante as consultas recentes.

A permanência de Wagner Leonardo no clube é tratada com rigor pela diretoria, que exige uma venda definitiva para liberar o atleta. O jogador foi adquirido pelo Tricolor no ano de 2025 por um investimento de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 25,1 milhões.

O entrave envolvendo Gabriel Mec: Grêmio

O meia Gabriel Mec, de 18 anos, foi alvo de uma proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk. Apesar de o Grêmio ter aceitado os termos da oferta, estimada em R$ 70 milhões.

A transação não foi concretizada devido à negativa direta do jovem atleta. Essa postura não é uma novidade, já que Mec rejeitou investidas dos ucranianos em janelas anteriores de transferência. O meia prioriza atuar em grandes centros europeus e segue à disposição do técnico Luís Castro.

Possibilidade de renovação contratual

A renovação contratual aparece como o caminho mais provável caso Mec permaneça no Grêmio para a sequência da temporada. Com 30 jogos disputados em 2026, o jovem meia acumulou três gols e duas assistências, consolidando-se como uma das peças fundamentais para o time gaúcho.

No setor defensivo, a possível saída de Wagner Leonardo exigiria que o clube buscasse dois novos nomes para suprir a carência técnica. A diretoria segue atenta às movimentações de mercado até o fechamento da janela de contratações, prevista para ocorrer nas próximas semanas.