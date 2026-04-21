Mudar o corte de cabelo é uma forma simples de renovar a aparência após os 40 anos. A escolha certa valoriza o movimento dos fios e evita visuais rígidos. A proposta é respeitar a textura natural do cabelo, mantendo um resultado prático e atualizado.

Créditos: Shutterstock



Long bob com pontas levemente desfiadas

O long bob permanece entre os cortes mais indicados para mulheres com mais de 40. Em 2026, ele surge com pontas levemente desfiadas, garantindo um caimento mais natural. Esse formato ajuda a alongar o rosto e suavizar o maxilar. O comprimento médio permite versatilidade sem comprometer a rotina.

Chanel moderno com base irregular

O chanel ganha uma releitura ao abandonar linhas totalmente retas. A base irregular e as camadas discretas proporcionam um visual mais solto. Esse corte valoriza o pescoço e ilumina o rosto de forma equilibrada. É uma alternativa atual para quem busca mudança sem exageros.

Camadas médias para dar movimento

O corte em camadas médias contribui para distribuir melhor o volume dos fios. Ele evita o aspecto pesado que pode marcar os traços do rosto. Esse estilo é indicado para cabelos mais grossos ou levemente ondulados. Além disso, facilita a modelagem no dia a dia.

Pixie cut alongado e desestruturado

O pixie cut aparece em uma versão alongada e menos rígida. A franja mais longa e as laterais suaves criam um acabamento desestruturado. Esse corte destaca o olhar e valoriza o formato do rosto. Quando bem adaptado, transmite equilíbrio e atualização visual.

Corte médio com franja cortininha

O corte médio com franja cortininha surge como opção estratégica em 2026. A franja levemente aberta ajuda a suavizar linhas de expressão. Combinada ao comprimento médio, cria um visual equilibrado. Essa escolha permite mudança perceptível sem radicalização.