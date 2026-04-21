Uma pequena cidade do Sul do Brasil chamou a atenção ao liderar o ranking nacional de maior média salarial, superando até mesmo capitais como São Paulo e Brasília. No entanto, o dado surpreende justamente por vir de um município com poucos habitantes e longe dos grandes centros econômicos.

Localizada no interior do Paraná, Ariranha do Ivaí aparece no topo da lista com uma média salarial que ultrapassa os R$ 12 mil. O número, até mesmo para padrões nacionais, foge completamente da realidade da maior parte do país.

A explicação está no cálculo da média salarial, que considera apenas os vínculos formais de trabalho registrados. Em cidades pequenas, poucos salários muito altos acabam puxando o valor geral para cima, justamente por haver menos trabalhadores no total.

Segundo especialistas, basta que alguns cargos bem remunerados estejam concentrados no município para provocar essa distorção estatística. Isso ocorre, por exemplo, com profissionais ligados ao agronegócio, executivos ou servidores com salários elevados.

No entanto, isso não significa que todos os moradores da cidade recebam valores próximos dessa média. Pelo contrário, grande parte da população vive com rendimentos bem menores do que isso.

Em cidades grandes, a situação é diferente, pois milhões de trabalhadores com salários variados acabam diluindo a média. Por isso, capitais que são conhecidas por serem fortes economicamente aparecem atrás no ranking, mesmo concentrando mais oportunidades.

Confira as maiores médias salariais do Brasil

1- Ariranha do Ivaí (PR) – R$ 12.800

2- São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) – R$ 10.300

3- Louveira (SP) – R$ 9.600

4- Paulínia (SP) – R$ 9.200

5- Brasília (DF) – R$ 8.100

6- São Paulo (SP) – R$ 6.900

7- Rio de Janeiro (RJ) – R$ 6.300

8- Campinas (SP) – R$ 6.100

9- Niterói (RJ) – R$ 5.900

10- Barueri (SP) – R$ 5.700