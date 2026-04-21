Uma cidade brasileira é reconhecida como o berço da caipirinha, um dos coquetéis mais emblemáticos do Brasil. Historiadores e especialistas apontam que a bebida, composta por cachaça, limão, açúcar e gelo, foi criada na cidade por volta da década de 1950.

A teoria sobre a origem da caipirinha sugere que a bebida surgiu na região santista, possivelmente relacionada ao primeiro engenho de açúcar do Brasil, o Engenho dos Erasmos, fundado em 1530.

Esse contexto histórico é fundamental para entender como a caipirinha se tornou uma parte da cultura local. O primeiro quiosque especializado na bebida, localizado no Canal 2, foi aberto por Rogério Rabbit e ajudou a popularizar a caipirinha em diversos sabores.

O Primeiro Quiosque de Caipirinhas

O quiosque de Rogério Rabbit, no Canal 2, é um marco na história da caipirinha. Reconhecido por oferecer uma variedade de sabores, o quiosque consolidou Santos como referência na produção da bebida.

A popularização da caipirinha neste local ajudou a transformar a cidade em um destino para os amantes do coquetel, atraindo turistas e moradores que buscam experimentar a bebida em suas diferentes versões.

Embora o termo “caipira” remeta ao interior, a caipirinha foi batizada e se popularizou no litoral paulista, tornando-se a bebida oficial do Brasil em 2003. Essa transição de um coquetel regional para uma bebida nacional reflete a evolução da cultura brasileira e a valorização de suas tradições.

O quiosque Rabbit Caipirinha, famoso pelos drinks de café e lichia, exemplifica essa evolução, oferecendo opções que vão além do tradicional. Além de ser o berço da caipirinha, Santos agora se destaca na cena gastronômica com uma pizzaria classificada entre as 50 melhores da América Latina.

Essa conquista reforça a importância da cidade como um destino culinário, atraindo visitantes que buscam não apenas a famosa caipirinha, mas também uma experiência gastronômica diversificada.