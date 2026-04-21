Uma projeção do banco mundialmente famoso, Goldman Sachs, estabeleceu o Top-15 dos países mais ricos do mundo a longo prazo. O relatório aponta as melhores economias em 2050 e 2075. O Brasil aparece em ambas as listas e não apresenta uma grande variação.

Diferentemente de outros países, como é o caso da Nigéria. De acordo com as projeções do Goldman Sachs, o representante africano será o quinto mais rico do mundo em 2075. 25 anos, seguiria abaixo do Brasil, na 15ª colocação. Outra mudança surpreendente diz respeito aos Estados Unidos da América.

O país perderá a liderança para China e sequer ficará na segunda posição. Depois da China, quem, de acordo com o relatório do Goldman Sachs, assumirá o posto será a Índia. O estudo do banco leva em conta fatores como a disponibilidade de jovens trabalhadores e a capacidade produtiva + tecnológica.

Os responsáveis apontam que não há possibilidade de riscos em meio à divulgação pois as projeções são de um futuro distante. O importante do relatório é tentar avaliar a dinâmica global e pensar de forma ampla no globo terrestre. Ou seja, não é para competir ou adivinhar o próximo líder econômico mundial.

Qual será a posição do Brasil?

Segundo o relatório Goldman Sachs, o Brasil será o oitavo país mais rico do mundo em 2050. Nos últimos dados divulgados, em 2022, nós aparecemos na 11ª colocação. O único representante da América do Sul, inclusive, não sofrerá grandes alterações em relação aos Rankings.

Se em 2050 a projeção coloca o Brasil em oitavo, em 2075, adivinhem, a posição será a mesma. À frente do país, estariam: Egito, Paquistão, Nigéria, Indonésia, Estados Unidos da América, Índia e China. Para fechar o Top-10, Alemanha e Reino Unido, respectivamente.