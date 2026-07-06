Alisson pode ter feito sua última Copa do Mundo como titular do gol da Seleção Brasileira em 2026. Aos 33 anos de idade, o experiente goleiro caminha para a fase final de sua carreira e, por isso, não há certeza quanto à sua permanência como dono da posição.

Em 2030, o arqueiro do Liverpool, da Inglaterra, estará com 37 anos. Não se sabe se ele seguirá no Anfield Road ou não, embora uma saída seja especulada há algum tempo. Por essas razões, não se pode cravar sua presença no próximo Mundial, que será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos.

Diante dessa questão, trouxemos cinco opções de goleiros para fazer a transição e assumir a titularidade da meta verde e amarela neste novo ciclo que se inicia.

Créditos: Instagram/Alisson

Confira os 5 candidatos a substituir Alisson:

1. Luiz Júnior – Villarreal

Jogador de 25 anos de idade, cria das categorias de base do Mirassol, com passagem pelo Famalicão, de Portugal. Tem contrato com o Villarreal até meados de 2030

2. Gabriel Brazão – Santos

Atleta de 25 anos, tem contrato com o Peixe até dezembro de 2028. Formado na base do Cruzeiro, soma passagens por Parma, Inter de Milão, Albacete, Real Oviedo, SPAL, e Ternana.

3. Hugo Souza – Corinthians

Mais velho de todos os candidatos, Hugo tem vínculo com o Timão válido até dezembro de 2030. Antes de desembarcar na Neo Química Arena, vestiu as camisas de Flamengo, time que o revelou para o futebol, e Chaves, de Portugal.

4. Kauã Santos – Eintracht Frankfurt

Mais uma cria da base do Flamengo, o arqueiro de 23 anos atualmente defende o Frankfurt, da Alemanha. O contrato com a agremiação germânica é válido até meados de 2030.

5. Pedro Morisco – Coritiba

O mais novo de todos os candidatos, Pedro tem só 22 anos e desponta como a mais nova promessa do gol brasileiro. Formado na base do Coxa, o garoto tem contrato até junho de 2027 e desperta o interesse de equipes do futebol europeu.