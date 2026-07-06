A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a continuidade do trabalho de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira e confirmou que o treinador italiano seguirá à frente da equipe até a disputa da Copa do Mundo de 2030. A decisão reforça a estratégia da entidade de manter um projeto de longo prazo, apostando na estabilidade para o próximo ciclo mundial.

Mesmo após a campanha encerrada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF optou por preservar a comissão técnica. A avaliação interna foi de que a continuidade do planejamento é mais importante do que uma mudança imediata no comando, principalmente com foco na preparação para o próximo Mundial.

O vínculo de Ancelotti já havia sido estendido antes mesmo do início da competição de 2026, garantindo sua permanência independentemente do desempenho obtido durante o torneio. Com isso, o técnico seguirá responsável pelo processo de renovação da equipe e pela formação do elenco que disputará as próximas competições internacionais.

Apesar da manutenção do treinador, a comissão técnica deverá passar por algumas alterações nos próximos meses. A principal delas envolve Davide Ancelotti, auxiliar e filho do comandante italiano, que deixará a Seleção Brasileira para assumir o comando do Lille, da França, iniciando sua trajetória como treinador principal.

O novo ciclo da Seleção terá início em setembro de 2026, quando o Brasil disputará amistosos diante da Austrália. Os confrontos marcarão o começo da preparação visando a Copa do Mundo de 2030, período em que a comissão técnica pretende observar novos talentos e consolidar uma base competitiva para recolocar a equipe entre as principais candidatas ao título mundial.