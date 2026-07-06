Nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), Estados Unidos e Bélgica se enfrentam no Seattle Field, em Seattle, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que poderá acontecer em campo logo mais.

Para o Gemini, IA do Google, será um duelo equilibrado, com chances para os dois lados e decidido nos detalhes. Os belgas tentarão controlar o ritmo do jogo a todo momento, bem como se aproveitar das jogadas aéreas. Os estadunidenses, por sua vez, vão tentar impor a mesma intensidade vista nos confrontos anteriores.

O selecionado europeu até sairá à frente do placar, com Kevin De Bruyne. No entanto, não conseguirá resistir à pressão dos donos da casa, que será ainda mais intensa na parte final da partida, e resultará na virada da equipe norte-americana.

“O Veredito: Acredito em um 2 a 1 para os Estados Unidos. A Bélgica vai marcar o primeiro com uma genialidade de De Bruyne, mas o cansaço dos europeus, somado ao “abafa” americano nos últimos 20 minutos, será fatal. É o jogo onde a organização coletiva americana deve prevalecer sobre o talento individual isolado da Bélgica”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção dos Estados Unidos

Trump garantiu reforço para os Estados Unidos

Os estadunidenses entrarão em campo na noite de hoje reforçados com Falorin Balogun, que teve o cartão vermelho recebido nos 16 avos anulado. Titular do time, o atacante está apto e pode ser acionado pelo técnico Mauricio Pochettino sem problemas.

Segundo a agência “Associated Press”, a retirada do cartão ocorreu após a Casa Branca solicitar ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, uma revisão do caso. A decisão da federação internacional se baseou no artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender total ou parcialmente a execução de uma sanção em caráter probatório.

A suspensão do cartão com base em um pedido de Washington vem sendo bastante criticada por entidades, técnicos e jornalistas de todos os cantos do mundo. Nas últimas horas, por exemplo, a Uefa soltou um comunicado criticando duramente a Fifa.