Com a chegada do inverno, os pais e mães de pet passam a se preocupar com seus cachorros e o frio que podem sentir. Em alguns casos, é preciso até mesmo agasalhar bem os bichinhos, seja para ficar em casa ou sair na rua.

A necessidade de usar roupa varia de caso para caso. Existem cães que possuem uma pelagem protetora que os mantém aquecidos no inverno. Mas há aquelas raças que não dispõem dessas características e precisam de ajuda para se manterem aquecidas.

De forma geral, os cães de pouco pelo necessitam de roupinhas – sem a necessidade de sapatos, segundo especialistas. Outro fator importante é a altura do cachorro: quando menor, mais próximo do chão ele está, logo sente frio mais rápido.

Cães de idade mais avançada e com problemas de saúde também podem ter maior sensibilidade ao clima frio. Abaixo, listamos algumas raças que sofrem mais nessa época do ano e, por essa razão, precisam de uma atenção especial.

Veja os 5 cachorros que precisam de roupa no frio:

Yorkshire – Raça de origem inglesa, o Yorkshire é uma das mais populares por aqui no Brasil e está presente em muitos lares. Embora tenha bastante pelo, seu porte pequeno faz com que seja mais propenso a sentir frio.

Dachshund – Também bastante conhecido dos brasileiros, o Dachshund, ou Salsicha, é de origem alemã. Por ser pequeno e não ter uma pelagem robusta, acaba sendo mais facilmente acometido pelo inverno.

Pug – Assim como no caso do Salsicha, o Pug também é menor e possui pouco pelo, o que o faz sentir mais o frio do que outras raças. Sua origem é chinesa.

Chihuahua – Outro pequeno companheiro de muitos brasileiros, o Chihuahua é ainda menor que os cães citados anteriormente. Por essa razão, o cachorro de origem mexicana sofre mais no frio.

Boxer – Diferentemente dos exemplos anteriores, o Boxer é uma raça de grande porte. Ainda assim, sua pelagem baixa o deixa vulnerável no inverno, o que pode fazer o caçador alemão sentir frio.