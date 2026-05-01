Ferramenta fundamental no ensino de matemática, a fórmula de Bhaskara é usada, principalmente, para resolver equações do segundo grau. Mas sua aplicação nas escolas vai além da simples função numérica, uma vez que promove o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de pensar de forma abstrata.

Absorver o conteúdo da fórmula serve como um exercício mental que fortalece a habilidade de resolver problemas de maneira estruturada. Ao utilizá-la em sala de aula, os estudantes aprendem a encontrar os valores de “x” que tornam uma equação verdadeira, conhecidos como “raízes”.

Para além dos cálculos, a Bhaskara também ajuda a compreender padrões e relações numéricas. Assim como o treinamento físico melhora o desempenho corporal, o aprendizado da fórmula contribui para o fortalecimento do pensamento matemático, fundamental para diversas áreas do conhecimento.

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Fórmula de Bhaskara é importante para outras disciplinas

Aprender a Fórmula de Bhaskara é importante para outras disciplinas, como álgebra, cálculo, física e engenharia. O conhecimento adquirido com ela é frequentemente aplicado em situações do cotidiano, como no cálculo de áreas e no estudo de trajetórias de objetos.

Ainda que muitos alunos não sigam carreiras nessas áreas, as lições aprendidas são valiosas e contribuem para a formação de um pensamento crítico. Mais do que memorizar uma fórmula, aprender Bhaskara significa um exercício para o cérebro, que prepara os alunos para enfrentar desafios complexos.

Trata-se de um treinamento mental útil em diversas situações da vida, que auxilia na resolução de problemas e na tomada de decisões. Pode-se dizer, portanto, que a fórmula não é apenas um conteúdo curricular, mas uma ferramenta que ensina a importância do método e da paciência na busca por soluções.

O método da Fórmula de Bhaskara foi sendo desenvolvido ao longo da história por matemáticos. O indiano Sridhara foi um de seus principais precursores, enquanto Bhaskara Akaria a popularizou. Por aqui no Brasil, o termo ganhou popularidade por volta da década de 1960.