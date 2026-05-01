A influência religiosa no Brasil garante a construção e implementação de diversos pontos turísticos que se tornam imprescindíveis. Não só a exemplo de igrejas com arquiteturas únicas a depender da região como também, e claro, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A religião, nesses casos, se conecta com o turismo e movimenta a economia em diversos locais.

Um desses, que provavelmente terá um aumento de visitantes neste ano e nos próximos, é Crato. A cidade fica na região do Cariri, no estado do Ceará, e inaugurou uma estrutura imensa em novembro de 2025. Tão imensa que recebeu a alcunha de ser a maior do mundo.

Trata-se da estátua em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. O monumento tem 54 metros de altura e foi entregue aos fiéis que têm Crato como uma simbólica região para as romarias. O município ganhou mais um motivo para entrar na rota do turismo religioso em Nordeste.

De acordo com as informações oficiais, o Governo do Ceará investiu em torno de R$ 6 milhões na pavimentação da via para acesso à estrutura. Houve qualificação da rua de acesso com pavimentação asfáltica, meio-fio e sinalização.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estátua de Nossa Senhora de Fátima reforça turismo religioso

A assinatura do monumento é do artista petrolinense, Ranilson Viana. “A partir das minhas esculturas, posso levar conexão e criação do nosso Criador. Eu nem tenho mais lágrimas para chorar”, revelou. Nossa Senhora de Fátima chega para agregar em Crato.

Segundo os balanços da prefeitura, a região do Cariri movimenta, em média, mais de R$ 2,5 milhões por ano com turismo religioso. A inauguração de uma estátua de 54 metros, com um símbolo tão imponente como é Nossa Senhora de Fátima, tende a aumentar esse número.