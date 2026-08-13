Na madrugada desta quinta-feira (13), o Fluminense anunciou a demissão de Luis Zubeldía do comando técnico. O argentino, que já vinha pressionado pelos resultados e desempenhos ruins do time, não resistiu a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e ao empate sem gols com o Independiente Rivadavia na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Em sete jogos disputados no pós-Copa, o Tricolor das Laranjeiras não venceu nenhuma vez e tem o terceiro pior ataque entre os clubes da Série A nesse período. São apenas quatro gols marcados, sendo dois de um zagueiro (Ignácio), um de um meio-campista (Martinelli) e somente um tento anotado por um atacante (Hulk, de pênalti).

Pensando no atual cenário, buscamos cinco treinadores que podem ser opção para a diretoria tricolor visando a sequência da temporada de 2026.

Veja abaixo os 5 técnicos que podem substituir Zubeldía no Fluminense

Tite

Embora os últimos trabalhos não tenham sido positivos, em Flamengo e Cruzeiro, o ex-comandante da Seleção Brasileira ainda goza de prestígio no mercado aos 65 anos de idade. Em seu currículo, conta com conquistas como Mundial de Clubes (2012), Libertadores (2012), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Copa Sul-Americana (2008), Copa do Brasil (2001) e Copa América (2019).

Marcelo Gallardo

Outro nome forte que está desempregado é Gallardo. Aos 50 anos, Muñeco encerrou sua segunda passagem pelo River Plate recentemente e aguarda um bom projeto para voltar a ativa. Pela equipe argentina, soma os títulos da Libertadores (2014 e 2018), Sul-Americana (2014) e Campeonato Argentino (2021).

Créditos: Instagram/River Plate

Miguel Ángel Ramírez

Bastante lembrado no futebol brasileiro anos atrás, Ramírez foi sendo deixado de lado depois de sua passagem ruim pelo Internacional. Aos 41 anos, o espanhol campeã da Copa Sul-Americana de 2019 com o Independiente del Valle está livre no mercado após deixar o Malmö, da Suécia.

Ramón Díaz

Com passagens por Vasco, Corinthians e Inter, Ramón Díaz é outro gringo que conhece bem o futebol brasileiro. Desempregado desde 2025, quando deixou o Beira-Rio, ele tem no currículo os títulos: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)

Roger Machado

Por último, Roger é mais um que se encontra disponível no mercado atualmente. Tratado como um treinador promissor, o gaúcho acumula bons momentos nas equipes que passou e fez seu último trabalho recentemente à frente do São Paulo.