Estudantes inscritos no Pé-de-Meia terão uma nova parcela de R$ 200 disponível a partir de agosto. Os depósitos da quinta parcela estão programados entre os dias 24 e 31. A liberação segue o mês de nascimento de cada beneficiário.

Para ter direito ao incentivo de frequência desta etapa, o estudante precisava alcançar pelo menos 80% de presença nas aulas realizadas em maio e junho. Os dados são enviados pelas redes de ensino. Depois, passam por processamento e validação antes da liberação.

Pagamento começa em 24 de agosto

No ensino médio regular, o programa paga R$ 200 por mês aos estudantes que comprovam matrícula e frequência exigidas. O dinheiro fica disponível para movimentação e pode ser sacado. O calendário também contempla participantes da Educação de Jovens e Adultos.

No EJA, existem regras específicas para os incentivos. O estudante pode receber R$ 200 pela matrícula e mais R$ 225 vinculados à frequência escolar. Os dois valores também ficam disponíveis para saque, conforme as condições estabelecidas pelo programa.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Confira o calendário das próximas parcelas

A quinta parcela será paga entre 24 e 31 de agosto de 2026. A sexta está prevista para ocorrer de 21 a 28 de setembro, enquanto a sétima será depositada entre 19 e 26 de outubro. As datas seguem a organização por nascimento.

Em novembro, a oitava parcela será liberada entre os dias 23 e 30. A nona ocorre de 21 a 28 de dezembro, e a décima está prevista para o período de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027. Depois, haverá outros pagamentos.

Além das parcelas mensais, o Pé-de-Meia prevê um incentivo de R$ 1.000 para estudantes que concluírem cada etapa do ensino médio. Diferentemente do pagamento de frequência, esse valor é depositado em uma poupança. O saque ocorre somente após a conclusão do ensino médio.