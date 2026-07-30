Aposentadorias, pensões e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ser bloqueados temporariamente quando o segurado deixa de cumprir algumas exigências. Em muitos casos, o problema está relacionado à atualização cadastral ou ao descumprimento de prazos. Conhecer essas situações ajuda a evitar interrupções no pagamento.

Cadastro desatualizado é uma das principais causas

Uma das falhas mais comuns ocorre quando o beneficiário altera endereço, telefone ou outras informações pessoais e não comunica o INSS. Dados incorretos dificultam o contato do instituto. Isso pode comprometer convocações e outros procedimentos administrativos.

Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também precisam manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. A renovação das informações deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Pendências no cadastro podem afetar a continuidade do pagamento.

Outra situação que exige atenção é a regularidade do CPF. Caso o documento apresente inconsistências ou restrições junto à Receita Federal, o segurado poderá enfrentar dificuldades relacionadas ao benefício. Por isso, é importante acompanhar a situação cadastral periodicamente.

Créditos: Divulgação INSS

Prazos devem ser respeitados

A prova de vida continua sendo uma exigência importante para diversos beneficiários. Quando o procedimento deixa de ser realizado dentro das regras estabelecidas, o pagamento pode ser suspenso. O objetivo é confirmar que o segurado continua apto a receber os valores.

Quem recebe benefícios por incapacidade também deve comparecer às perícias médicas quando for convocado pelo INSS. A ausência injustificada pode resultar no bloqueio do benefício. O comparecimento permite que o instituto avalie a manutenção do direito ao pagamento.

Outro erro frequente é deixar o benefício disponível na conta bancária sem movimentação por um longo período. Quando o valor permanece sem saque ou utilização por mais de 60 dias, o pagamento pode ser bloqueado. A medida busca evitar irregularidades e aumentar a segurança dos recursos.