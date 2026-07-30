O jogo Vitória x Palmeiras, realizado na noite desta quarta-feira (29), foi marcado por polêmicas de arbitragem. Com a bola rolando, o Verdão goleou os donos da casa no Barradão, por 4 a 0, com gols de Maurício, Jhon Arias, Ramón Sosa e Fabiano Souza contra, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão 2026.

Antes do time paulista começar a construir o placar, houve um lance em que Maurício, autor do primeiro gol, acertou adversário com o braço. A reclamação do Rubro-Negro baiano é de que o meia-atacante palmeirense deveria ter sido expulso. O árbitro Alex Gomes Stéfano, no entanto, aplicou apenas o cartão amarelo.

Cerca de dez minutos depois, o juiz carioca foi chamado pelo VAR para mostrar o vermelho ao zagueiro Cacá por entrada com as travas da chuteira em Arias. Em seguida, voltou ao vídeo para analisar o gesto de “roubo” feito pelo lateral Luan Cândido, que também rendeu expulsão.

A partir daí, o cenário ficou fácil para o Palestra, que construiu a goleada sem grandes dificuldades em solo baiano. Para o Vitória, porém, ficou um gosto de injustiça, tendo em vista que a avaliação é de que a não expulsão de Maurício condicionou todos os acontecimentos seguintes.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Vitória x Palmeiras não será anulado

Apesar das reclamações por parte da agremiação rubro-negra, não existe a possibilidade de o jogo ser anulado. Essa é uma hipótese que se aplica apenas ao chamado “erro de direito”. Como não houve, o que fica é o placar final de 4 a 0 para o Verde.

Por mais que possam haver discordâncias em relação aos lances, tratam-se de interpretações. Em campo, Alex Gomes Stéfano interpretou as jogadas à sua maneira. Da mesma forma que também fez quando foi chamado a rever os acontecimentos no monitor.

Com o resultado, o Palmeiras ampliou para oito pontos sua vantagem na liderança. Já o Vitória parou nos 26 pontos e segue perto da zona de rebaixamento.