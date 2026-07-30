Depois de Zé Rafael e Tiquinho Soares, mais três jogadores podem acertar suas saídas do Santos nos próximos dias. Atravessando um momento financeiro delicado, o clube paulista tem entrado em acordo com atletas que estão fora dos planos da comissão técnica para aliviar as contas.

Existem negociações em andamento com o zagueiro Alex Nascimento e o meia-atacante Patrick para rescisão contratual amigável. Já Mayke entrou na Justiça após não chegar a um consenso com a diretoria. Ao que tudo indica, o trio terá o mesmo destino de Zé, Tiquinho, Tomás Rincón e Bilal Brahimi, que saíram da mesma maneira.

Quanto a Alex, a cúpula santista tenta antecipar o fim do vínculo do defensor, que se encerra em dezembro. Dos três, é o caso mais fácil. A rescisão de Patrick, por exemplo, deve demorar um pouco, mais, tendo em vista que existem valores em atraso com o meia, que atualmente está emprestado ao Remo.

Já no que diz respeito a Mayke, houve uma tentativa de rompimento amigável, mas, segundo a defesa do ala, teve um recuo por parte do clube sobre o que havia sido acordado. Diante disso, o camisa 12 optou por levar a situação para os tribunais, visando conseguir o desligamento ainda nesta janela de transferências.

Créditos: Raul Baretta/ Santos

Santos está impedido de registrar reforços

Impedido de registrar novos jogadores, o Peixe tem dado prioridade a essas questões envolvendo peças que estão sem espaço no plantel e desejam sair. A situação é tão tramática que não há perspectivas de que cheguem reforços nesta janela.

Para poder voltar a registrar atletas, o Alvinegro precisa quitar a dívida de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas, que já deixou a Vila Belmiro e atualmente defende as cores do Bahia.