O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a alertar aposentados, pensionistas e demais segurados sobre tentativas de fraude envolvendo benefícios previdenciários. A recomendação ocorre diante do aumento de mensagens falsas e informações enganosas divulgadas pela internet. O órgão orienta que os cidadãos utilizem apenas seus canais oficiais.

Mensagens com promessas de vantagens devem gerar desconfiança

Segundo o INSS, criminosos costumam utilizar aplicativos de mensagens para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou oferecer supostos pagamentos antecipados. Também circulam conteúdos que prometem reajustes ou liberações de benefícios sem qualquer comprovação. Essas abordagens não fazem parte dos procedimentos adotados pelo instituto.

O órgão destaca que não entra em contato pelo WhatsApp para pedir senhas, documentos ou dados financeiros. Sempre que receber mensagens desse tipo, o segurado deve evitar clicar em links ou compartilhar informações pessoais. A orientação é confirmar qualquer informação diretamente nos canais oficiais.

A divulgação de notícias falsas também tem sido motivo de preocupação. Por isso, o instituto reforça que comunicados sobre aposentadorias, pensões e auxílios são publicados exclusivamente em seus meios oficiais. Dessa forma, os beneficiários reduzem o risco de cair em golpes virtuais.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Canais oficiais concentram os serviços

O principal meio de atendimento é a plataforma Meu INSS, disponível pelo site e por aplicativo para celulares. Para acessar os serviços, o usuário deve utilizar sua conta Gov.br. Pelo sistema, é possível consultar benefícios, acompanhar solicitações e realizar diversos procedimentos sem sair de casa.

O INSS também mantém um canal informativo no WhatsApp para divulgar notícias e atualizações. No entanto, esse serviço não é utilizado para solicitar informações pessoais dos segurados. Qualquer pedido de dados recebido por mensagens deve ser tratado com cautela.

Outra alternativa para esclarecer dúvidas é a Central de Atendimento 135, que funciona gratuitamente em todo o país. O atendimento com operadores está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Nos demais horários, os usuários podem utilizar o serviço eletrônico, que permanece disponível durante as 24 horas do dia.