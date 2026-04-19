Localizada a 29 quilômetros de Goiânia, Nova Veneza é um município que se destaca como a capital italiana do estado de Goiás. Com uma população estimada em 9.481 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade experimenta um crescimento populacional significativo durante o Festival Italiano, que atrai cerca de 120 mil turistas anualmente.

O Festival Italiano de Nova Veneza é um evento que celebra a cultura e a gastronomia italianas. Realizado anualmente, ele ocorre em junho, coincidindo com a data de registro do loteamento da cidade em 1924.

Durante o festival, a cidade se enche de música, dança e pratos tradicionais, atraindo turistas de diversas partes do Brasil. A cada três moradores, um está envolvido na organização e realização do evento, o que demonstra a importância econômica que o festival representa para a comunidade local.

A História de Nova Veneza

A fundação de Nova Veneza remonta a 1912, quando a família Stival, de imigrantes italianos, se estabeleceu na região. Eles vieram da província de Veneto, na Itália, em busca de melhores condições de vida.

Em 1924, João Stival dividiu suas terras em lotes, promovendo a colonização da área. A cidade recebeu o nome de Nova Veneza em 1958, mudando de sua denominação anterior, “Colônia de Italianos”, em resposta aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. A influência italiana é marcante em Nova Veneza, refletindo-se na cultura e na economia local.

Aproximadamente 60% da população é descendente de italianos, e essa herança cultural é celebrada durante o Festival Italiano. A prefeitura local afirma que o ganho das famílias envolvidas no evento equivale a um 14º salário, o que ajuda a movimentar a economia da cidade mesmo após o término do festival.