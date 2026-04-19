Seleção que não venceu um só jogo nas Eliminatórias vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Quem conseguiu esse feito um tanto quanto curioso foi a Suécia, que se beneficiou de uma mudança no regulamento no sistema de disputa europeu.

Os suecos fizeram uma campanha desastrosa ao longo das Eliminatórias, com apenas dois pontos conquistados em uma chave com Suíça, Kosovo e Eslovênia. Naturalmente, o selecionado deveria ficar de fora do Mundial, uma vez que terminou na lanterna do grupo.

Acontece que, enquanto fez uma péssima campanha nas Eliminatórias, o time viking liderou seu grupo na Nations League. E foi justamente isso que o salvou. Agora, quem lidera sua chave na competição europeia tem direito a uma vaga na repescagem, ou seja, uma última chance de classificação.

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Na Nations, a Suécia fez 16 pontos, com cinco vitórias e um empate no grupo que tinha Eslováquia, Estônia e Azerbaijão. Também conseguiram disputar a repescagem via Nations a Irlanda do Norte, a Romênia e a Macedônia do Norte. Mas só a Suécia foi quem aproveitou a oportunidade para carimbar o passaporte.

Liderado por Viktor Gyorkeres, destaque do Arsenal, o selecionado sueco passou pela Ucrânia e pela Polônia na semifinal e final da repescagem, respectivamente. Na decisão diante dos poloneses, tirou a possibilidade de Robert Lewandowski, do Barcelona, de disputar a Copa pela última vez em 2026.

Suécia não terá moleza na Copa do Mundo

Depois de conseguir a classificação, a Suécia agora se preocupa com as dificuldades que terá pela frente na fase de grupos do Mundial. No grupo F, o selecionado terá a companhia de Holanda, Japão e Tunísia.

A Holanda dispensa apresentações e entra como favorita da chave. O Japão vem em uma crescente e promete fazer frente. Já a Tunísia carrega o histórico da escola africana de sempre poder surpreender.