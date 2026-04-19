Um destino inesperado no interior paulista tem chamado atenção de pessoas que buscam algo além de uma simples viagem. Aos poucos, o local se transformou em ponto de encontro para quem procura momentos de reflexão, espiritualidade e até mesmo respostas pessoais.

Foi justamente às margens da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Presidente Prudente e Regente Feijó, que surgiu o Caminhos dos Devotos, espaço que reúne esculturas gigantes de santos e já recebe visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo. O que começou de forma simples acabou ganhando proporções maiores, atraindo até mesmo turistas que viajaram quase 10 mil quilômetros para conhecer o local.

Origem ligada à fé

A criação do espaço tem uma história marcada por um episódio delicado vivido pelo empresário Agesner Monteiro. Em 2020, seu filho Ravi, então com apenas cinco meses, sofreu uma queda da cama e teve traumatismo cranioencefálico grave, precisando passar por uma cirurgia de emergência.

No entanto, o que veio depois desse momento difícil foi interpretado por Agesner como um verdadeiro milagre. A partir dessa experiência, surgiu a ideia de construir um espaço dedicado à fé, que hoje abriga 11 esculturas de santos com até 10 metros de altura, incluindo figuras como Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, São Expedito e São Francisco de Assis.

O local, que também conta com uma capela inaugurada em dezembro de 2021, permanece aberto 24 horas por dia. Justamente por isso, visitantes encontram ali um ambiente para oração, com velas disponibilizadas gratuitamente, o que reforça o caráter acolhedor do espaço.

Créditos: Raul Muniz/G1

Visitantes percorrem grandes distâncias

Com o passar do tempo, o Caminhos dos Devotos passou a atrair pessoas de diferentes regiões. Moradores de estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já estiveram no local, assim como visitantes de várias cidades paulistas.

Até mesmo turistas internacionais passaram a incluir o destino em seus roteiros, com destaque para pessoas vindas da Argentina, Paraguai e Peru. Além disso, visitantes da Itália também já percorreram longas distâncias para conhecer o espaço, demonstrando que a fé ultrapassa fronteiras.

A forma de chegada ao local também chama atenção, já que muitos visitantes utilizam carro ou ônibus, enquanto outros preferem bicicleta ou até mesmo caminham até o km 444 da rodovia. Há ainda peregrinos que partem de cidades vizinhas, como Santo Expedito, em trajetos marcados por devoção.

Relatos reforçam a devoção

Além da estrutura e das esculturas, o que mais fortalece a fama do local são os relatos compartilhados por quem passa por lá. Segundo Agesner Monteiro, são frequentes os testemunhos de pessoas que afirmam ter recebido graças após visitar o santuário.

Um dos casos citados envolve uma mulher que visitou o espaço enquanto acompanhava a mãe internada na UTI, em Presidente Prudente, com poucas chances de recuperação. Após realizar uma oração no local, a mãe teria acordado e iniciado a recuperação, o que motivou o retorno da família para agradecer.

Créditos: Freepik

Outro relato marcante é o de um menino de seis anos, de São José do Rio Preto, que voltou ao santuário com a família após apresentar um exame neurológico normal. Até mesmo nas redes sociais, onde o perfil do espaço reúne mais de 20 mil seguidores, histórias semelhantes continuam sendo compartilhadas.

Diante disso, o Caminhos dos Devotos segue crescendo e atraindo cada vez mais visitantes. Para Agesner, ver pessoas emocionadas, orando e retornando ao local é justamente a confirmação de que o propósito inicial foi alcançado, transformando o espaço em um ponto de fé que continua tocando quem passa por ali.