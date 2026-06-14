Anunciado nesta semana como novo treinador do Real Madrid, José Mourinho terá o poder de definir a situação de Endrick no clube. O jovem atacante brasileiro volta a ficar à disposição do time espanhol após o período de empréstimo no Lyon, da França.

De acordo com informações da ESPN, o técnico português entrou em contato com a comissão de Paulo Fonseca, comandante do Lyon, para saber mais a respeito do garoto no dia a dia de trabalho. O Special One também colheu dados detalhados para embasar sua avaliação sobre o brasileiro.

A princípio, Mou e seus auxiliares contam com a cria do Palmeiras. No entanto, querem deixar para tomar uma decisão durante a pré-temporada, que terá início após a disputa da Copa do Mundo. Ou seja, será uma espécie de período de testes para o menino prodígio da Seleção Brasileira.

Em suma, ainda é cedo para dizer se Endrick terá vaga cativa no elenco galáctico. Mas o cenário é bem mais favorável ao atacante do que em seus primeiros momentos vestindo a camisa blanca, quando Xabi Alonso, pouco simpático ao seu futebol, estava no comando.

Créditos: Instagram/Endrick

Mourinho não quer saber de atrito

Pelo menos nesse começo da segunda passagem pelo Bernabéu, José Mourinho quer evitar entrar em atrito com o elenco. Além de esperar para definir a situação de Endrick, o técnico não quer saber de problemas com Vinicius Júnior.

O “caso Prestianni”, que marcou um dos enfrentamentos entre Real Madrid e Benfica na temporada passada, está superado na visão de Mou. Para o lusitano, o ocorrida está superado e não terá influência na relação entre ele e o atleta no vestiário merengue.

Essa é a segunda passagem do Special One pelo Santiago Bernabéu. Na primeira, embora não tenha conquistado a Liga dos Campeões, ele conduziu a equipe aos títulos de La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.