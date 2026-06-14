Anunciado nesta semana como novo treinador do Real Madrid, José Mourinho terá o poder de definir a situação de Endrick no clube. O jovem atacante brasileiro volta a ficar à disposição do time espanhol após o período de empréstimo no Lyon, da França.
De acordo com informações da ESPN, o técnico português entrou em contato com a comissão de Paulo Fonseca, comandante do Lyon, para saber mais a respeito do garoto no dia a dia de trabalho. O Special One também colheu dados detalhados para embasar sua avaliação sobre o brasileiro.
A princípio, Mou e seus auxiliares contam com a cria do Palmeiras. No entanto, querem deixar para tomar uma decisão durante a pré-temporada, que terá início após a disputa da Copa do Mundo. Ou seja, será uma espécie de período de testes para o menino prodígio da Seleção Brasileira.
Em suma, ainda é cedo para dizer se Endrick terá vaga cativa no elenco galáctico. Mas o cenário é bem mais favorável ao atacante do que em seus primeiros momentos vestindo a camisa blanca, quando Xabi Alonso, pouco simpático ao seu futebol, estava no comando.
Mourinho não quer saber de atrito
Pelo menos nesse começo da segunda passagem pelo Bernabéu, José Mourinho quer evitar entrar em atrito com o elenco. Além de esperar para definir a situação de Endrick, o técnico não quer saber de problemas com Vinicius Júnior.
O “caso Prestianni”, que marcou um dos enfrentamentos entre Real Madrid e Benfica na temporada passada, está superado na visão de Mou. Para o lusitano, o ocorrida está superado e não terá influência na relação entre ele e o atleta no vestiário merengue.
Essa é a segunda passagem do Special One pelo Santiago Bernabéu. Na primeira, embora não tenha conquistado a Liga dos Campeões, ele conduziu a equipe aos títulos de La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.
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