Um dos responsáveis pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 está de casa nova. Aos 35 anos de idade, o goleiro Orjan Nyland, destaque da Noruega na vitória sobre o selecionado canarinho, foi anunciado como reforço do RB Leipzig, da Alemanha.
O experiente arqueiro norueguês assinou com o clube alemão até meados de 2028. Nyland estava livre no mercado da bola desde sua saída do Sevilla, da Espanha, em junho, quando chegou ao fim o vínculo firmado entre as partes. Agora, portanto, chega ao Leipzig sem custos.
Será a segunda passagem dele pelo time alemão. Na temporada 2022/2023, o atleta disputou três partidas pela equipe antes de se transferir para o Sevilla. Nessa nova passagem, Orjan irá substituir Peter Gulacsi, goleiro que foi negociado junto ao Villarreal, da Espanha.
Formado nas categorias de base do Hodd, da Noruega, Nyland defendeu as cores de Molde-NOR, Ingolstadt-ALE, Aston Villa-ING, Norwich-ING, Bournemouth-ING, Reading-ING, RB Leipzig-ALE e Sevilla-ESP ao longo da carreira. Pela Seleção da Noruega, soma 76 partidas disputadas.
Nyland parou a Seleção Brasileira na Copa
Conforme destacado anteriormente, o experiente goleiro norueguês foi um dos responsáveis pela eliminação do Brasil no Mundial. Não fosse por ele, a história do duelo válido pelas oitavas de final do torneio, nos EUA, poderia ter sido completamente diferente.
Nyland fechou o gol diante do ataque brasileiro, pegando a penalidade cobrada por Bruno Guimarães e fazendo outras defesas importantes ao longo dos 90 minutos. Ele foi fundamental para garantir a vitória por 2 a 1 para o país europeu.
No ataque, quem ficou responsável por balançar as redes de Alisson foi Erling Braut Haaland. O Cometa aproveitou muito bem as duas chances que teve e não perdoou. A classificação para as quartas de final foi a melhor campanha da Noruega na história das Copas.
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